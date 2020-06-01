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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T10:21
https://ria.ru/20200601/1572274458.html
Рубль укрепится на улучшении внешнего на фона, считают аналитики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Рубль укрепится на улучшении внешнего на фона, считают аналитики

10:21 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн- РИА Новости, Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль в понедельник подрастут на улучшении внешнего фона и возвращении спроса на рисковые активы, считают аналитики.
Ослабление курса доллара на международном рынке форекс также будет способствовать укреплению отечественной валюты, полагают они.
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Прогнозы

Некоторое повышение по индексу РТС возможно в начале торгов, но достаточных оснований для выхода из консолидации пока не наблюдается, считает Антон Старцев из ГК "Олма".
"Характер выступления Дональда Трампа в отношении Китая оказался не столь жестким, как ожидали многие участники рынка, что способствует восстановлению "спроса на риск" после небольшой паузы", - отмечает он.
Учитывая внешний фон, сегодня на открытии Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает роста российского фондового рынка, который будет поддержан пятничным подъемом цен на нефть и позитивной динамикой внешних площадок.
Уже в первые часы торгов индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2750–2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы, полагает он.
На валютном рынке в начале торгов возможно "тестирование" психологически важного уровня 70 рублей по паре доллар-рубль на фоне ослабления курса доллара к корзине валют (индекс DXY находится вблизи 98 пунктов), считает Старцев.
Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом в пятницу будет торговаться в районе 69,5-70,1 рубля.
"Несмотря на то, что с этой недели будет отсутствовать поддержка рубля в виде продаж иностранной валюты для уплаты налогов, крепкие цены на нефть будут играть на стороне рубля", - добавляет аналитик.
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Внешний фон

Основные американские фондовые индексы в пятницу закрыли торги преимущественно в небольшом плюсе, на динамику фондового рынка не сильно повлияли новости вокруг нового витка напряженности между США и КНР.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра понедельника растут на 0,11-0,22%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также "зеленеют": гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 3,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 2,19%, японский индекс Nikkei 225 растет на 0,81%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%.
Стоимость нефти снижается на 0,37% - до 37,7 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растет на 0,38% - до 1,1141 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.
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Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ в пятницу упал на фоне ухудшения конъюнктуры внешних торговых площадок. Падение рынка нефти и западных фондовых индексов из-за роста геополитических рисков подержало давление на стоимость российских акций в последнюю торговую сессию весны.
Индекс Мосбиржи закрыл торги снижением на 1,62%, до 2734,83 пункта, индекс РТС - на 1,77%, до 1219,76 пункта. Однако за рабочую неделю основные индексы повысились на 0,94% и на 2,63%, соответственно. По итогам мая рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 3,18%, долларовый РТС – на 8,42%.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы на Московской бирже снизился на 34 копейки - до 70,14 рубля, евро - на 17 копеек- до 77,93 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияNikkeiДональд ТрампМосковская биржаПромсвязьбанкКитайBrentСШАЭкономика
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