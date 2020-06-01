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2020-06-01T10:32
https://ria.ru/20200601/1572274369.html
Путин поручил подготовить меры по восстановлению внутреннего туризма
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РИА Новости

Путин поручил подготовить меры по восстановлению внутреннего туризма

10:21 01.06.2020 (обновлено: 10:32 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и главам регионов подготовить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма.
Президент утвердил перечень поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта, список опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения... о мерах по восстановлению внутреннего туризма", - говорится в перечне.
Президент также поручил кабмину и главам регионов подготовить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество организаций, применяемой в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры, в размере 1,6 процента, а также о возможности временного снижения ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки.
Ответственные за выполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Срок выполнения поручения - 10 августа 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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