Путин поручил подготовить меры по восстановлению внутреннего туризма

Президент также поручил кабмину и главам регионов подготовить предложения об установлении с 2021 года ставки налога на имущество организаций, применяемой в отношении объектов железнодорожной инфраструктуры, в размере 1,6 процента, а также о возможности временного снижения ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки.