Суд в Москве признал банкротом крупного акционера "Росгосстраха"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Компания "РГС Холдинг", которой по состоянию на февраль принадлежало 49,32% акций ПАО СК "Россгосстрах", признана банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В таком случае суд сразу открывает конкурсное производство, минуя стадию наблюдения.
Суд включил более 1,4 миллиарда рублей задолженности перед заявителем, в том числе более 1 миллиарда рублей основного долга, в реестр требований кредиторов "РГС Холдинга". Конкурсным управляющим должника утвержден Игорь Шерухин. Его отчет суд назначил на 19 ноября.
Заявление о банкротстве поступило в суд 9 апреля. Основания возникновения долга в карточке дела пока не указаны.
Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 миллиарда рублей долга по договору займа от 21 июня 2017 года. Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент - основному акционеру банка "Открытие". В свою очередь OICL получила их от изначального заимодавца - кипрской Forcar Holdings Limited. Решение суда первой инстанции не было обжаловано и вступило в законную силу.
Основными акционерами "Росгосстраха" по состоянию на февраль являлись банк "ФК Открытие" с долей 50,12% и "РГС Холдинг" с долей в 49,32%. По данным ЦБ, банк "ФК Открытие" владеет 100% долей ООО "РГС Холдинг".
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