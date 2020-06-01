Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T10:21
https://ria.ru/20200601/1572274338.html
Суд в Москве признал банкротом крупного акционера "Росгосстраха"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1036x0_80_0_0_4d6b2868a2c2abb86f5a598fbdcb0b2d.jpg
РИА Новости

Суд в Москве признал банкротом крупного акционера "Росгосстраха"

10:21 01.06.2020
1693
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Компания "РГС Холдинг", которой по состоянию на февраль принадлежало 49,32% акций ПАО СК "Россгосстрах", признана банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В таком случае суд сразу открывает конкурсное производство, минуя стадию наблюдения.
Суд включил более 1,4 миллиарда рублей задолженности перед заявителем, в том числе более 1 миллиарда рублей основного долга, в реестр требований кредиторов "РГС Холдинга". Конкурсным управляющим должника утвержден Игорь Шерухин. Его отчет суд назначил на 19 ноября.
Заявление о банкротстве поступило в суд 9 апреля. Основания возникновения долга в карточке дела пока не указаны.
Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 миллиарда рублей долга по договору займа от 21 июня 2017 года. Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент - основному акционеру банка "Открытие". В свою очередь OICL получила их от изначального заимодавца - кипрской Forcar Holdings Limited. Решение суда первой инстанции не было обжаловано и вступило в законную силу.
Основными акционерами "Росгосстраха" по состоянию на февраль являлись банк "ФК Открытие" с долей 50,12% и "РГС Холдинг" с долей в 49,32%. По данным ЦБ, банк "ФК Открытие" владеет 100% долей ООО "РГС Холдинг".
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
21 апреля, 18:26
Суд отказался банкротить российскую "дочку" Adidas
101123
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РосгосстрахМоскваЭкономика
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: нацплан должен обеспечить выход экономики на траекторию роста
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
Лента новостейМолния