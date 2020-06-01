Суд в Москве признал банкротом крупного акционера "Росгосстраха"

Суд включил более 1,4 миллиарда рублей задолженности перед заявителем, в том числе более 1 миллиарда рублей основного долга, в реестр требований кредиторов "РГС Холдинга". Конкурсным управляющим должника утвержден Игорь Шерухин. Его отчет суд назначил на 19 ноября.