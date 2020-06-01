Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США

По его словам, экс-советник Обамы является человеком "вполне разумным" и понимает, что говорит. "То есть её задача - в очередной раз увести внимание американского общества в болото русофобии. Привычно переключить поиски врага вовне. Отвести удар от Белого дома и от американской элиты в целом. По принципу: а кто же ещё, если не Россия?" - сказал сенатор.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.