Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес России о ее якобы причастности к беспорядкам в США похожи на бред умалишенного, в который никто не поверит, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
"Такие заявления выглядят как бред умалишенного. Но уверен, ситуация такова, что в эту мульку никто не поверит. Слишком очевидны мотивы и причины происходящего", - сказал Морозов.
По его словам, экс-советник Обамы является человеком "вполне разумным" и понимает, что говорит. "То есть её задача - в очередной раз увести внимание американского общества в болото русофобии. Привычно переключить поиски врага вовне. Отвести удар от Белого дома и от американской элиты в целом. По принципу: а кто же ещё, если не Россия?" - сказал сенатор.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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