Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T10:22
https://ria.ru/20200601/1572274292.html
Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США
https://cdn23.img.ria.ru/images/132802/28/1328022821_0:0:2233:1256_1036x0_80_0_0_8eb5531bbda5a1e86b7cccb5b799c298.jpg
РИА Новости

Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США

10:20 01.06.2020 (обновлено: 10:22 01.06.2020)
580
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обвинения в адрес России о ее якобы причастности к беспорядкам в США похожи на бред умалишенного, в который никто не поверит, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
"Такие заявления выглядят как бред умалишенного. Но уверен, ситуация такова, что в эту мульку никто не поверит. Слишком очевидны мотивы и причины происходящего", - сказал Морозов.
По его словам, экс-советник Обамы является человеком "вполне разумным" и понимает, что говорит. "То есть её задача - в очередной раз увести внимание американского общества в болото русофобии. Привычно переключить поиски врага вовне. Отвести удар от Белого дома и от американской элиты в целом. По принципу: а кто же ещё, если не Россия?" - сказал сенатор.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
1720201
Обсудить 3
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСьюзан РайсОлег МорозовСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям
Полиция Израиля
В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран готов к дополнительным поставкам сырья в Венесуэлу
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Рубль укрепится на улучшении внешнего на фона, считают аналитики
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Сотрудник лаборатории
Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
Нашивки сотрудников МЧС России
В ЯНАО плот с тремя детьми унесло течением на озере
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить меры по восстановлению внутреннего туризма
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Протестующие в Вашингтоне
Иран призвал власти в США прекратить насилие против своих граждан
Михаил Ульянов
Постпред Ульянов ответил на слова о причастности России к протестам в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
Лента новостейМолния