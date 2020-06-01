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2020-06-01T10:53
https://ria.ru/20200601/1572274195.html
ФАС направила позицию по вопросу ваучеров на авиаперевозки в ряд ведомств
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РИА Новости

ФАС направила позицию по вопросу ваучеров на авиаперевозки в ряд ведомств

10:53 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в заинтересованные ведомства свою позицию по вопросу выдачи пассажирам ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС России направила свою позицию по этому вопросу во все заинтересованные ведомства. Окончательное решение будет приниматься правительством РФ с учетом анализа всех альтернатив, интересов потребителей и авиакомпаний", - сообщили в службе, не раскрыв суть предложений.
В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости подтвердили получение письма ФАС.
Газета РБК в понедельник сообщила, что глава ФАС Игорь Артемьев направил письма министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, где рекомендовал создать условия, при которых клиенты авиакомпаний будут иметь выбор - получить деньги за отмененный рейс, даже выплаченные в рассрочку или позднее, или сертификат на новый рейс. Если же авиакомпания не может вернуть деньги, то ФАС предлагает передавать права на ваучеры, например, другим перевозчикам, и разрешить менять авиабилеты на железнодорожные. Кроме того, предлагается разрешить правительству выкупать у пассажиров эти ваучеры.
В конце мая Минтранс разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты. Согласно документу, такие меры могут распространится на перелеты в период с 1 февраля ‎по международным перевозкам с Китаем ‎и с 18 марта по всем внутренним перевозкам и иным международным перевозкам. Тем не менее, на билеты купленные после 1 мая, эти меры уже распространяться не будут.
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
13 мая, 12:52Сказано в эфире
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