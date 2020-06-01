ФАС направила позицию по вопросу ваучеров на авиаперевозки в ряд ведомств

Ваучеры вместо авиабилетов: как не попасться на удочку мошенников Злоумышленники от имени авиакомпаний начали обзванивать пассажиров, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии COVID-19. Как не дать себя обмануть, объяснил в интервью радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.