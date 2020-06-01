СК направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Крым для оказания практической помощи в поиске шестилетней девочки, пропавшей накануне в Ленинском районе, сообщает пресс-служба СК России.
Ранее сообщалось, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
"Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в Крыму, а также направил на место криминалистов центрального аппарата", — говорится в сообщении.
Бастрыкин также поручил принять все исчерпывающие меры, направленные на установление местонахождения ребенка, и разобраться в причинах случившегося.
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