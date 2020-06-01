Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:06
https://ria.ru/20200601/1572274142.html
СК направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c1fde2e108a077c1c89e8d6833112201.jpg
РИА Новости

СК направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки

10:17 01.06.2020 (обновлено: 12:06 01.06.2020)
5318
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Крым для оказания практической помощи в поиске шестилетней девочки, пропавшей накануне в Ленинском районе, сообщает пресс-служба СК России.
Ранее сообщалось, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
Эмблема на форме сотрудника полиции
08:00
В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок
"Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в Крыму, а также направил на место криминалистов центрального аппарата", — говорится в сообщении.
Бастрыкин также поручил принять все исчерпывающие меры, направленные на установление местонахождения ребенка, и разобраться в причинах случившегося.
Скорая помощь
18 апреля, 09:03
В Ингушетии нашли пропавшую четырехлетнюю девочку
1011302
Обсудить 0
Республика КрымРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
Рекомендуем
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Полиция Израиля
В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Стюардесса в салоне самолета
Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Крыму в районе Северо-Крымского канала потерялся ребенок
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
Лента новостейМолния