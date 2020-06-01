Умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии, сообщается на сайте Чувашской митрополии.
"Первого июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище.
Позднее в РПЦ заявили, что причиной смерти митрополита стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.
Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Николаев отметил, что митрополит внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской православной церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.
"Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей", — цитирует пресс-служба главы Чувашии слова Николаева.
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