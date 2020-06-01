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Религия и мировоззрение
2020-06-01T11:56
https://ria.ru/20200601/1572274038.html
Умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274410_0:77:740:493_1036x0_80_0_0_0fed2dd7229e395bcac600fdcd12d75a.jpg
РИА Новости

Умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

10:14 01.06.2020 (обновлено: 11:56 01.06.2020)
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© Фото : Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦМитрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
© Фото : Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии, сообщается на сайте Чувашской митрополии.

"Первого июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище.
Позднее в РПЦ заявили, что причиной смерти митрополита стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.
Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Николаев отметил, что митрополит внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской православной церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.
"Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей", — цитирует пресс-служба главы Чувашии слова Николаева.
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Митрополит Иона (Юрий Алексеевич Карпухин)
4 мая, 13:08Религия и мировоззрение
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
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Религия и мировоззрениеОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)Рязанский районРязанская областьНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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