Путин рекомендовал главам регионов поддержать пассажирские перевозки

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов предусмотреть меры поддержки организациям, осуществляющим пассажирские перевозки и туристические перевозки водным транспортом, а также автовокзалам и автостанциям.
Президент утвердил перечень поручения по итогам совещания по вопросам развития транспорта, список опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть (в рамках региональных программ поддержки бизнеса) меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территориях субъектов Российской Федерации во всех видах сообщения, туристские перевозки водным транспортом, а также эксплуатацию автовокзалов и автостанций", - говорится в перечне.
Ответственные за выполнение - высшие должностные лица субъектов федерации, доклад - до 15 июня и до 1 сентября 2020 года.