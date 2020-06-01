Путин рекомендовал главам регионов поддержать пассажирские перевозки

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть (в рамках региональных программ поддержки бизнеса) меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территориях субъектов Российской Федерации во всех видах сообщения, туристские перевозки водным транспортом, а также эксплуатацию автовокзалов и автостанций", - говорится в перечне.