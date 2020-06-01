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В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
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РИА Новости

В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками

10:10 01.06.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Израильская полиция сообщила об аресте восьмерых членов преступной группы, подозреваемых в торговле женщинами из стран бывшего СССР, в том числе России и Украины.
"Речь идёт о группировке, которая действовала несколько лет, занималась вербовкой женщин из бывшего Советского союза под предлогом работы массажистами. Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг", - сообщил РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман.
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По данным следствия, группировкой руководила 50-летняя женщина, известная в спортивном мире Израиля. Ее данные пока не разглашаются. Муж подозреваемой, по мнению следователей, также входил в состав группировки.
Также в группу входили люди, чья деятельность была направлена на отмывание денег, полученных преступным путём. Расследование велось центральным следственным управлением тель-авивского округа совместно с налоговыми органами и институтом национального страхования "Битуах Леуми". Женщин вербовали, публикуя рекламу на русскоязычных интернет-ресурсах, маскируя реальную суть работы, которой им предстояло заниматься.
Сегодня восемь подозреваемых будут доставлены в мировой суд Тель-Авива для продления ареста. Пять пострадавших женщин - гражданок России и Украины - находятся в безопасном месте, где им предоставляется помощь для жертв сексуальных преступлений. Но реальное число пострадавших от действий торговцев людьми, по словам Зингермана, может быть больше.
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