В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками

"Речь идёт о группировке, которая действовала несколько лет, занималась вербовкой женщин из бывшего Советского союза под предлогом работы массажистами. Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг", - сообщил РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман.