В Турции возобновили внутреннее авиасообщение

Внутреннее авиасообщение было приостановлено в Турции 3 апреля в связи с пандемией коронавируса вслед за приостановкой международных рейсов, о которой президент страны Тайип Эрдоган заявил 27 марта.

"Сегодня мы возобновляем внутреннее авиасообщение. В аэропортах и в самолетах приняты повышенные меры безопасности и социального дистанцирования для профилактики коронавируса и минимизации риска для здоровья пассажиров и персонала", - сказал Караисмаилоглу журналистам.