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2020-06-01T10:09
https://ria.ru/20200601/1572273351.html
В Турции возобновили внутреннее авиасообщение
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РИА Новости

В Турции возобновили внутреннее авиасообщение

10:06 01.06.2020 (обновлено: 10:09 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АНКАРА, 1 июн – РИА Новости. Внутреннее авиасообщение возобновилось в Турции, сообщил в понедельник министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
Внутреннее авиасообщение было приостановлено в Турции 3 апреля в связи с пандемией коронавируса вслед за приостановкой международных рейсов, о которой президент страны Тайип Эрдоган заявил 27 марта.
"Сегодня мы возобновляем внутреннее авиасообщение. В аэропортах и в самолетах приняты повышенные меры безопасности и социального дистанцирования для профилактики коронавируса и минимизации риска для здоровья пассажиров и персонала", - сказал Караисмаилоглу журналистам.
По его словам, первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон. Он добавил, что Турция ведет переговоры с другими странами о возобновлении международного авиасообщения.
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