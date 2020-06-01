Путин поручил представить предложения по компенсациям лизингодателям

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по выделению лизингодателям 5,8 миллиарда рублей на фоне ввода лизинговых каникул из-за ситуации с COVID-19, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля

"Представить предложения... о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме 5,8 миллиарда рублей на компенсацию лизинговым компаниям части недополученных ими доходов в связи с предоставлением отсрочки по уплате лизинговых платежей", - говорится в документе.

В целях поддержки российской экономики ряд лизинговых компаний РФ предоставили возможность клиентам брать лизинговые каникулы на фоне ситуации с коронавирусом.

"Подготовить предложения... о необходимости докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере судостроения, за счет средств федерального бюджета в целях снижения платежей в отношении судов, построенных российскими судостроительными организациями, а также установления фиксированного размера этих платежей", - добавляется в документе.

Путин поручил также сформировать предложения о предоставлении лизинговыми компаниями до 31 декабря 2020 года отсрочки по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов с одновременным предоставлением таким компаниям отсрочки по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями.