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Путин поручил представить предложения по компенсациям лизингодателям
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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по компенсациям лизингодателям

10:04 01.06.2020 (обновлено: 11:15 01.06.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по выделению лизингодателям 5,8 миллиарда рублей на фоне ввода лизинговых каникул из-за ситуации с COVID-19, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Представить предложения... о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме 5,8 миллиарда рублей на компенсацию лизинговым компаниям части недополученных ими доходов в связи с предоставлением отсрочки по уплате лизинговых платежей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин поручил выделить круизным компаниям компенсации по лизингу
В целях поддержки российской экономики ряд лизинговых компаний РФ предоставили возможность клиентам брать лизинговые каникулы на фоне ситуации с коронавирусом.
"Подготовить предложения... о необходимости докапитализации лизинговых компаний с государственным участием, осуществляющих деятельность в сфере судостроения, за счет средств федерального бюджета в целях снижения платежей в отношении судов, построенных российскими судостроительными организациями, а также установления фиксированного размера этих платежей", - добавляется в документе.
Путин поручил также сформировать предложения о предоставлении лизинговыми компаниями до 31 декабря 2020 года отсрочки по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов с одновременным предоставлением таким компаниям отсрочки по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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