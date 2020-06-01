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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:03
https://ria.ru/20200601/1572273195.html
В Ливане смягчили ограничения по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_197f7bced557a64d77e861e50ae2c461.jpg
РИА Новости

В Ливане смягчили ограничения по коронавирусу

10:03 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 июн - РИА Новости. Ливанские власти с первого июня приняли решение сократить время комендантского часа, установив его рамки с полуночи до пяти утра, с понедельника в штатном режиме начали работать все государственные учреждения.
Согласно заявлению МВД Ливана, с сокращением времени комендантского часа будет разрешено увеличить время работы частных предприятий, в том числе магазинов, кафе, ресторанов и парикмахерских. Официально открыли свои двери для посетителей и пляжные комплексы, отели и торговые центры.
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По решению властей отложено открытие школ и университетов до дальнейших указаний министерства образования. Остается в силе распоряжение об обязательном ношении масок на улице и в транспорте. Сохраняются и введенные ограничения по движению машин по четным и нечетным госномерам.
Таким образом, Ливан с 1 июня перешел к третьему этапу отмены мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Министр транспорта Мишель Наджар в воскресенье также заявил, что возобновление работы международного аэропорта в Бейруте предварительно запланировано на 21 июня. В конце месяца, если эпидемиологическая обстановка будет позволять, могут открыться морские и сухопутные границы.
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По данным министерства здравоохранения Ливана, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 1191 случай заражения коронавирусом. Режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации ливанские власти ввели с 16 марта, последний раз решением правительства он был продлен до 7 июня. Поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с коронавирусом в Ливане начали с 27 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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