Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате

Беспорядки вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, что при задержании на него надели наручники, повалили, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации.