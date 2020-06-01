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2020-06-01T11:10
https://ria.ru/20200601/1572273166.html
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
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РИА Новости

Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате

10:03 01.06.2020 (обновлено: 11:10 01.06.2020)
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© REUTERS / Bryan WoolstonСолдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Число американских штатов, где для урегулирования беспорядков задействовали Национальную гвардию, увеличилось до 21, написала The New York Times.
Ранее сообщалось о пяти тысячах бойцов в 15 штатах. По данным издания, антиполицейские протесты охватили уже около 140 городов.
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Беспорядки вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, что при задержании на него надели наручники, повалили, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею. На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации.
После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введены комендантские часы.
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