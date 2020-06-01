Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль уверенно растет к основным национальным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:02 (мск) снижался на 41 копейку — до 69,74 рубля, а курс евро опустился на 25 копеек, до 77,68 рубля.
21 мая, 08:00Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Российский рынок акций также усилил рост: индекс Мосбиржи поднялся на 1,22% — до 2768,2 пункта, индекс РТС — на 2,32%, до 1248 пунктов.
Нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель: рано утром стоимость смеси опускалась до 37,64 доллара за баррель в преддверии новой встречи ОПЕК+.
23 мая, 08:00Выбрали момент: США закупились российской нефтью
Ситуация с ценами на нефть и курсами валют
Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне глобального сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров.
В начале апреля страны — члены организации все же согласовали снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако эксперты отмечали, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. По их словам, объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.