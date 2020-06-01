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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T11:36
https://ria.ru/20200601/1572273099.html
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572275445_0:0:3276:1843_1036x0_80_0_0_ac4f2578a29e45cd60a479d3571faabd.jpg
РИА Новости

Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта

10:01 01.06.2020 (обновлено: 11:36 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры США
Денежные купюры США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль уверенно растет к основным национальным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:02 (мск) снижался на 41 копейку — до 69,74 рубля, а курс евро опустился на 25 копеек, до 77,68 рубля.
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Российский рынок акций также усилил рост: индекс Мосбиржи поднялся на 1,22% — до 2768,2 пункта, индекс РТС — на 2,32%, до 1248 пунктов.
Нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель: рано утром стоимость смеси опускалась до 37,64 доллара за баррель в преддверии новой встречи ОПЕК+.
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Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне глобального сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров.
В начале апреля страны — члены организации все же согласовали снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
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Однако эксперты отмечали, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. По их словам, объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.
Давление на мировые рынки также оказывает напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.
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25 мая, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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92171327
Обсудить 18
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
в пику хейтерам которые орут о тотальной зависимости экономики России от цен на углеводороды. Зависимость конечно есть, но часто ее очень сильно преувеличивают. Кто бы что бы не говорил, у нас есть и другие сектора производства. Россия вперед!!!
1 июня, 10:41
bberia
21301011
Наконец-то хорошие новости
1 июня, 10:02
Владимир Из БССР
3030000
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