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Путин поручил предоставить стивидорам право пересматривать тариф
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РИА Новости

Путин поручил предоставить стивидорам право пересматривать тариф

10:01 01.06.2020 (обновлено: 10:13 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о предоставлении стивидорам РФ права пересматривать тарифы на свои услуги с учетом изменения курса рубля, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству... рассмотреть вопросы, касающиеся... предоставления российским стивидорным компаниям, осуществляющим свою деятельность в морских портах, права пересматривать тариф на собственные услуги с учетом изменения курса рубля. Доклад – до 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.
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