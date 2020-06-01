Путин поручил предоставить стивидорам право пересматривать тариф

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о предоставлении стивидорам РФ права пересматривать тарифы на свои услуги с учетом изменения курса рубля, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству... рассмотреть вопросы, касающиеся... предоставления российским стивидорным компаниям, осуществляющим свою деятельность в морских портах, права пересматривать тариф на собственные услуги с учетом изменения курса рубля. Доклад – до 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.