Путин поручил предоставить стивидорам право пересматривать тариф

"Правительству... рассмотреть вопросы, касающиеся... предоставления российским стивидорным компаниям, осуществляющим свою деятельность в морских портах, права пересматривать тариф на собственные услуги с учетом изменения курса рубля. Доклад – до 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.