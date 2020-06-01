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В России выделят до миллиарда рублей на субсидии транзита контейнеров
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РИА Новости

В России выделят до миллиарда рублей на субсидии транзита контейнеров

10:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в 2020 году выделить до 1 миллиарда рублей на субсидирование транзита контейнеров через РФ, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Обеспечить выделение из федерального бюджета... бюджетных ассигнований в объеме до 1 миллиарда рублей в 2020 году в рамках национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года на субсидирование транзитной перевозки контейнеров через территорию Российской Федерации. Доклад - до 10 июня 2020 года", - говорится в документе.
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