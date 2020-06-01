В России выделят до миллиарда рублей на субсидии транзита контейнеров

"Обеспечить выделение из федерального бюджета... бюджетных ассигнований в объеме до 1 миллиарда рублей в 2020 году в рамках национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года на субсидирование транзитной перевозки контейнеров через территорию Российской Федерации. Доклад - до 10 июня 2020 года", - говорится в документе.