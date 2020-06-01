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2020-06-01T09:58
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В ДНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

09:58 01.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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