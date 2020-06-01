В ДНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки не зафиксировано, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ДНР в СЦКК.