Путин поручил ускорить создание ОЭЗ в порту Оля

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"... Ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны на территории Астраханской области в районе морского порта Оля", - говорится в документе.
14 мая 2019, 16:43Путин удивился, почему порт "Оля" до сих пор не заработал на полную мощь
Путин еще год назад поручил проработать вопросы создания особой экономической портовой зоны в районе порта Оля, идею строительства частного контейнерного терминала, и не затягивать, "не жевать здесь жвачку годами".
Порт Оля загружен на 20%, без создания портовой особой экономической зоны грузооборот нарастить не сможет, говорил тогда глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.