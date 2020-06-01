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2020-06-01T11:29
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Путин поручил ускорить создание ОЭЗ в порту Оля
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РИА Новости

Путин поручил ускорить создание ОЭЗ в порту Оля

09:58 01.06.2020 (обновлено: 11:29 01.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКонтейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны в морском порту Оля, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"... Ускорить решение вопроса о создании портовой особой экономической зоны на территории Астраханской области в районе морского порта Оля", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области
14 мая 2019, 16:43
Путин удивился, почему порт "Оля" до сих пор не заработал на полную мощь
Путин еще год назад поручил проработать вопросы создания особой экономической портовой зоны в районе порта Оля, идею строительства частного контейнерного терминала, и не затягивать, "не жевать здесь жвачку годами".
Порт Оля загружен на 20%, без создания портовой особой экономической зоны грузооборот нарастить не сможет, говорил тогда глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
25 мая, 11:01
Заммэра: ОЭЗ на месте центра им Хруничева в Москве создадут в 2024 году
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Владимир ПутинАстраханская областьЭкономика
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