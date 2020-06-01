В Филатовской больнице в Москве лечатся более 680 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 680 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил в понедельник главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 01.06.20. Всего на лечении: 1141. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1099. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 684. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 31. В ОРИТ: 151. На ИВЛ: 52", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки из больницы выписали 74 человека, поступили 97.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.