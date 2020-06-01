Путин поручил выделить круизным компаниям компенсации по лизингу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил на фоне ситуации с COVID-19 выделить морским и речным круизным компаниям 320 миллионов рублей для компенсации по лизингу, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля

"Обеспечить выделение из федерального бюджета... бюджетных ассигнований в объеме 320 миллионов рублей на осуществление в 2020 году финансовой поддержки российских судоходных компаний, осуществляющих морские и речные круизные перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями", - говорится в документе.

"Рассмотреть вопросы... выделения в 2020 году из федерального бюджета бюджетных ассигнований на оказание российским судоходным компаниям, осуществляющим речные круизные перевозки, финансовой поддержки для выплаты заработной платы работникам этих компаний, уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также для осуществления иных обязательных платежей в целях сохранения численности работников указанных компаний в период навигации", - добавляется в документе.