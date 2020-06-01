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2020-06-01T11:09
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Путин поручил выделить круизным компаниям компенсации по лизингу
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РИА Новости

Путин поручил выделить круизным компаниям компенсации по лизингу

09:55 01.06.2020 (обновлено: 11:09 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил на фоне ситуации с COVID-19 выделить морским и речным круизным компаниям 320 миллионов рублей для компенсации по лизингу, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Обеспечить выделение из федерального бюджета... бюджетных ассигнований в объеме 320 миллионов рублей на осуществление в 2020 году финансовой поддержки российских судоходных компаний, осуществляющих морские и речные круизные перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями", - говорится в документе.
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"Рассмотреть вопросы... выделения в 2020 году из федерального бюджета бюджетных ассигнований на оказание российским судоходным компаниям, осуществляющим речные круизные перевозки, финансовой поддержки для выплаты заработной платы работникам этих компаний, уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также для осуществления иных обязательных платежей в целях сохранения численности работников указанных компаний в период навигации", - добавляется в документе.
Путин поручил также представить предложения о продлении срока действия мер господдержки ранее заключенных лизинговых сделок, предметом которых являются морские и речные суда, построенные на российских верфях, в том числе компенсации части лизинговых платежей.
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