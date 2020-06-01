Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт, говорится на сайте Кремля.
Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.
"Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок - 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.