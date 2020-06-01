Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от COVID-19

"Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок - 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.