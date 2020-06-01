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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T10:10
https://ria.ru/20200601/1572272676.html
Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1036x0_80_0_0_5da87c76956524d0f1ae1b78f3ec3f12.jpg
РИА Новости

Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от COVID-19

09:54 01.06.2020 (обновлено: 10:10 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт, говорится на сайте Кремля.
Поручения опубликованы в понедельник по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.
"Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок - 10 июня 2020 года", - говорится в поручениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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