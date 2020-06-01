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2020-06-01T09:53
https://ria.ru/20200601/1572272578.html
В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном
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РИА Новости

В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном

09:53 01.06.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoПограничник на КПП границы Киргизии и Узбекистана
Пограничник на КПП границы Киргизии и Узбекистана
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Пограничник на КПП границы Киргизии и Узбекистана. Архивное фото
БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
В воскресенье на границе Киргизии с узбекистанским анклавом Сох произошла стычка местных жителей, в которой участвовали несколько сотен человек. Стороны закидали друг друга камнями. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии, конфликт произошел из-за воды: жители не поделили родник.
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
6 января, 17:29
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
"После инцидента в центр общеврачебной практики города Айдаркен поступило 25 пострадавших", - заявил представитель Минздрава.
По его словам, в данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии с состоянием средней тяжести. Как отметили в Минздраве, все получают необходимое лечение. Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.
"Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения. На месте инцидента дежурят две бригады скорой помощи. Из Баткенской областной объединенной больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим", - подчеркнули в Минздраве.
Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий были территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР. В 2017 году был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.
Киргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
7 августа 2018, 15:56
Узбекистан и Киргизия определили линию границы еще на двух участках
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Баткенская областьТашкентУзбекистанКиргизияВ мире
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