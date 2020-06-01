В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном

По его словам, в данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии с состоянием средней тяжести. Как отметили в Минздраве, все получают необходимое лечение. Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.