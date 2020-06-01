Подкаст "Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы

Как-то получилось, что потребность давать советы стала частью нашей культуры. Отсюда и пошли все шутки про осуждающих бабушек у подъезда, мемы и фразы вроде "часики-то тикают", "постарайся не грустить" или "найди нормальную работу". Советчики не видят в своих действиях ничего плохого, а, наоборот, искренне считают, что приносят пользу и выражают таким способом заботу.
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, как отбиться от непрошеных советов, не испортив отношения с человеком.
1:15 Почему люди дают советы, когда никто не просил
2:45 "Не осуждать, а предложить помощь": как родителям давать советы детям
4:30 Как реагировать, если совсем не знакомый человек учит нас жить
5:45 Что ответить тому, кто даёт непрошеный совет
8:30 В какой форме давать советы, чтобы не обидеть другого
12:55 Что делать, если бабушки и дедушки постоянно говорят, как надо "правильно"
16:00 Как дать совет другу, за которого искренне переживаешь
17:30 Ситуация: как тактично посоветовать коллеге помыться/сменить парфюм, если от него плохо пахнет
16:50 Как не испортить отношения с человеком, советуя что-то
21:30 Вступать ли в дискуссию с теми, кто даёт непрошеные советы в соцсетях
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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