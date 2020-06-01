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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-06-01T12:00
https://ria.ru/20200601/1572272271.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572275079_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_7f4a91fe295cf92f8b7acb46c2ded02b.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы

12:00 01.06.2020
19
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как реагировать на непрошеные советы
12:00
Любите непрошеные советы? Никто не любит. Зато многие всё-таки стараются их дать. Кажется, что родственники, коллеги, близкие друзья и абсолютно чужие люди считают своим долгом научить "жить правильно". Спасибо, обойдусь. Как это пресечь? О чём думают советчики и почему порой так сложно промолчать? Как остаться тактичными, высказывая своё мнение?
Как-то получилось, что потребность давать советы стала частью нашей культуры. Отсюда и пошли все шутки про осуждающих бабушек у подъезда, мемы и фразы вроде "часики-то тикают", "постарайся не грустить" или "найди нормальную работу". Советчики не видят в своих действиях ничего плохого, а, наоборот, искренне считают, что приносят пользу и выражают таким способом заботу.
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, как отбиться от непрошеных советов, не испортив отношения с человеком.
1:15 Почему люди дают советы, когда никто не просил
2:45 "Не осуждать, а предложить помощь": как родителям давать советы детям
4:30 Как реагировать, если совсем не знакомый человек учит нас жить
5:45 Что ответить тому, кто даёт непрошеный совет
8:30 В какой форме давать советы, чтобы не обидеть другого
12:55 Что делать, если бабушки и дедушки постоянно говорят, как надо "правильно"
16:00 Как дать совет другу, за которого искренне переживаешь
17:30 Ситуация: как тактично посоветовать коллеге помыться/сменить парфюм, если от него плохо пахнет
16:50 Как не испортить отношения с человеком, советуя что-то
21:30 Вступать ли в дискуссию с теми, кто даёт непрошеные советы в соцсетях
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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