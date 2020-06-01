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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:44
https://ria.ru/20200601/1572272102.html
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи

09:44 01.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области увеличилось за сутки на 64 и составило 3047, сообщает в понедельник администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3047, из них 1077 - без клинических проявлений. 1185 выздоровели: 545 выписаны из стационара, 640 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 10", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.
"Из них: 23 мужчины, 37 женщин, 4 детей (девочки 1, 11 лет, мальчики 4, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - информирует обладминистрация.
На госпитализации в настоящий момент находятся 403 человека, из них диагноз "пневмония" у 324 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4243 (из них подтверждённых случаев - 1459, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6923. Выписано из больниц – 1025. Всего обследованных лиц - 12594", - сообщает обладминистрация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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