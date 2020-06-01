В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске

ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области увеличилось за сутки на 64 и составило 3047, сообщает в понедельник администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 3047, из них 1077 - без клинических проявлений. 1185 выздоровели: 545 выписаны из стационара, 640 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 10", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

"Из них: 23 мужчины, 37 женщин, 4 детей (девочки 1, 11 лет, мальчики 4, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - информирует обладминистрация.

На госпитализации в настоящий момент находятся 403 человека, из них диагноз "пневмония" у 324 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4243 (из них подтверждённых случаев - 1459, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6923. Выписано из больниц – 1025. Всего обследованных лиц - 12594", - сообщает обладминистрация.