Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T09:37
https://ria.ru/20200601/1572271819.html
Финляндия назначила нового атташе по культуре в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/17372/56/173725602_0:52:500:333_1036x0_80_0_0_13641792978d052862fb8ccf6f679913.jpg
РИА Новости

Финляндия назначила нового атташе по культуре в России

09:37 01.06.2020
151
© Flickr / ninaraКонсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
© Flickr / ninara
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Юсси Палмен назначен советником по культуре в посольство Финляндии в России с 1 августа, сообщает в понедельник финский МИД.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё назначил советника по иностранным делам Антти Хелантеря руководителем посольства Финляндии в Москве, начиная с 1 сентября 2020 года.
Матти Ванханен
2 марта, 11:50
Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией
"Министерство иностранных дел назначило Юсси Палмена на должность советника по культурным вопросам в посольстве Финляндии в Москве. Трехлетний срок полномочий начнется 1 августа", - говорится в сообщении.
Ранее Юсси Пальмен работал в качестве пресс-секретаря в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Он имеет степень магистра социальных наук. Палмен знаком с русским обществом и культурой. Принимал участие в реализации нескольких финских проектов в области культуры и образа страны в России.
"Я рад возможности участвовать в дальнейшем продвижении финской культуры и опыта в России. Исследования показали, что Финляндия имеет хорошую репутацию в России, что обеспечивает отличную основу для работы. После нынешнего исключительного периода времени я считаю, что еще важнее, чем раньше, рассказать о том, что может предложить Финляндия", - говорит Палмен, цитата приводится в сообщении.
В обязанности советника по культурным вопросам входит продвижение интересов Финляндии путем улучшения имиджа страны и ее культурного экспорта, поддержка финско-российских культурных связей различными способами и представление Финляндии в качестве привлекательного партнера по сотрудничеству в различных областях. Кроме того, советник по вопросам культуры отвечает за планирование и реализацию проектов миссии в области культуры и имиджа страны и участвует в деятельности ассоциации Team Finland.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
25 ноября 2019, 18:15
Премьер Финляндии отметил важность членства России в Совете Европы
010000
Обсудить 0
Юсси ПалменРоссияСаули НиинистеМоскваФинляндияСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия не будет отказываться от российского кредита, заявил премьер
Врач скорой помощи
На Чаяндинском месторождении сняли карантин по коронавирусу
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Приморье рассказали об оказании медицинской помощи иностранцам
Библиотека
В Башкирии с 1 июня возобновят работу ТЦ, музеи и библиотеки
Протесты в США
В центре Манхэттена проходит очередное шествие
Логотип Zoom APP
Капитализация Zoom превысила 50 миллиардов долларов
Банкноты номиналом один доллар США
Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило три тысячи
Вид Варшавы
Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Ученый из Ирана Сирус Асгари скоро вернется домой
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
СМИ: дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
Лента новостейМолния