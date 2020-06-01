Финляндия назначила нового атташе по культуре в России

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Юсси Палмен назначен советником по культуре в посольство Финляндии в России с 1 августа, сообщает в понедельник финский МИД.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё назначил советника по иностранным делам Антти Хелантеря руководителем посольства Финляндии в Москве, начиная с 1 сентября 2020 года.
"Министерство иностранных дел назначило Юсси Палмена на должность советника по культурным вопросам в посольстве Финляндии в Москве. Трехлетний срок полномочий начнется 1 августа", - говорится в сообщении.
Ранее Юсси Пальмен работал в качестве пресс-секретаря в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Он имеет степень магистра социальных наук. Палмен знаком с русским обществом и культурой. Принимал участие в реализации нескольких финских проектов в области культуры и образа страны в России.
"Я рад возможности участвовать в дальнейшем продвижении финской культуры и опыта в России. Исследования показали, что Финляндия имеет хорошую репутацию в России, что обеспечивает отличную основу для работы. После нынешнего исключительного периода времени я считаю, что еще важнее, чем раньше, рассказать о том, что может предложить Финляндия", - говорит Палмен, цитата приводится в сообщении.
В обязанности советника по культурным вопросам входит продвижение интересов Финляндии путем улучшения имиджа страны и ее культурного экспорта, поддержка финско-российских культурных связей различными способами и представление Финляндии в качестве привлекательного партнера по сотрудничеству в различных областях. Кроме того, советник по вопросам культуры отвечает за планирование и реализацию проектов миссии в области культуры и имиджа страны и участвует в деятельности ассоциации Team Finland.
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