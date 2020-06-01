Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

Индекс рассчитывали с учетом стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым расчет проводили по соотношению капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего в список попали 500 богатейших людей мира, из них 24 — граждане России.