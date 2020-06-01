Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 миллиарда долларов за январь — май 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (акционер "Новатэка" и "Сибура").
Индекс рассчитывали с учетом стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым расчет проводили по соотношению капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего в список попали 500 богатейших людей мира, из них 24 — граждане России.
Так, состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года увеличилось на 317 миллионов долларов — до 28,4 миллиарда. Таким образом, он остается самым богатым россиянином в списке BBI. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который за тот же период, однако, потерял 5,74 миллиарда долларов (капитал сократился до 18,8 миллиарда долларов).
На третьем месте по итогам первых пяти месяцев года — главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его состояние стало меньше на 3,11 миллиарда долларов (до 18,3 миллиарда). Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов: он потерял 2,45 миллиарда долларов (до 17,5 миллиарда). На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — минус 4,79 миллиарда долларов (до 17,5 миллиарда) с января.
На шестом месте рейтинга — Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). Его капитал вырос на 570 миллионов долларов (до 17,2 миллиарда). Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz), потерявший 1,19 миллиарда долларов (до 15,2 миллиарда).
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На восьмой строчке оказался бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние сократилось на 528 миллионов долларов (до 14,8 миллиарда). Далее в списке — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с капиталом в 13,9 миллиарда долларов (минус 897 миллионов).
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI Геннадий Тимченко, который за январь — май потерял 5,27 миллиарда — его состояние составило 12,9 миллиарда долларов.