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2020-06-01T10:42
https://ria.ru/20200601/1572271627.html
Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов
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РИА Новости

Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов

09:35 01.06.2020 (обновлено: 10:42 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом один доллар США
Банкноты номиналом один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Состояние самых богатых россиян сократилось на 31,48 миллиарда долларов за январь — май 2020 года, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко (акционер "Новатэка" и "Сибура").
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Индекс рассчитывали с учетом стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым расчет проводили по соотношению капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего в список попали 500 богатейших людей мира, из них 24 — граждане России.
Так, состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года увеличилось на 317 миллионов долларов — до 28,4 миллиарда. Таким образом, он остается самым богатым россиянином в списке BBI. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который за тот же период, однако, потерял 5,74 миллиарда долларов (капитал сократился до 18,8 миллиарда долларов).
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На третьем месте по итогам первых пяти месяцев года — главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его состояние стало меньше на 3,11 миллиарда долларов (до 18,3 миллиарда). Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов: он потерял 2,45 миллиарда долларов (до 17,5 миллиарда). На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — минус 4,79 миллиарда долларов (до 17,5 миллиарда) с января.
На шестом месте рейтинга — Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). Его капитал вырос на 570 миллионов долларов (до 17,2 миллиарда). Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz), потерявший 1,19 миллиарда долларов (до 15,2 миллиарда).
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На восьмой строчке оказался бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние сократилось на 528 миллионов долларов (до 14,8 миллиарда). Далее в списке — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с капиталом в 13,9 миллиарда долларов (минус 897 миллионов).
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI Геннадий Тимченко, который за январь — май потерял 5,27 миллиарда — его состояние составило 12,9 миллиарда долларов.
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Популярные комментарии
Что ни миллиардер,то природные ресурсы, а ведь эти деньги может государство зарабатывать без этих "прокладок".Всё равно при каждом кризисе просят о государственных вливаниях .Ничего не понимаю.
1 июня, 09:57
АААлекс. А.
2700000
Горе-то какое! Срочно выделить каждому по одному МРОТ и по 10 000 руб. каждому ребенку миллиардера!
1 июня, 10:15
Sergey Zavaliy
770000
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