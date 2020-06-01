Молдавия не будет отказываться от российского кредита, заявил премьер

"Мы не отказываемся от российского кредита, соглашение, которое было подписано правительством, отвечает интересам Молдавии, а те безответственные лица, кто опротестовал его, нанесли серьезный ущерб республике. Мы не откажемся от поисков дополнительных источников для покрытия дефицита бюджета, это единственный способ, который позволит государству исполнять свои обязанности", - заявил Кику.