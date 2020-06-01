Молдавия не будет отказываться от российского кредита, заявил премьер

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер отметил, что власти возобновили переговоры с властями России о финансовой поддержке.
"Мы не отказываемся от российского кредита, соглашение, которое было подписано правительством, отвечает интересам Молдавии, а те безответственные лица, кто опротестовал его, нанесли серьезный ущерб республике. Мы не откажемся от поисков дополнительных источников для покрытия дефицита бюджета, это единственный способ, который позволит государству исполнять свои обязанности", - заявил Кику.
Он подчеркнул, что на еженедельном заседании с президентом и главой парламента обсуждалась экономическая ситуация в республике.
"Надеемся, что при помощи грамотной налоговой и таможенной политике мы сможем исправить ситуацию, удастся не только выплачивать зарплаты и пенсии, но и привлекать инвестиции", - добавил премьер.
Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.