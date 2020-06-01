Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие к Международному дню защиты детей, подчеркнув, что в России вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов, сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник отмечается Международный день защиты детей.
"Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей – в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.
"К сожалению, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся. Но, уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и, как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице нашей Родины", - добавляется в сообщении.