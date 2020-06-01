Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний

БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Судья удалил экс-президента Судья удалил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из зала суда до конца слушаний по делу об августовских массовых беспорядках во время спецоперации по задержанию экс-лидера страны, сообщила в понедельник советница Атамбаева и одна из обвиняемых по этому делу Кундуз Жолдубаева.

Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека . Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов . Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.

"Судья удалил экс-президента Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до конца судебного разбирательства по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, подобное решение было принято в связи с тем, что защита высказалась против помещения Атамбаева за стеклянное заграждения для подсудимых в зале суда.

"Это нарушение принципов состязательности. Своим решением судья Марат Сыдыков лишил Алмазбека Атамбаева права защищаться в суде", - считает Жолдубаева.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.