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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2020-06-01T09:30
https://ria.ru/20200601/1572271122.html
Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:35:2135:1236_1036x0_80_0_0_d1f0de141328813ab7a2a7b00673bb2b.jpg
РИА Новости

Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний

09:30 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 1 июн - РИА Новости. Судья удалил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из зала суда до конца слушаний по делу об августовских массовых беспорядках во время спецоперации по задержанию экс-лидера страны, сообщила в понедельник советница Атамбаева и одна из обвиняемых по этому делу Кундуз Жолдубаева.
Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.
"Судья удалил экс-президента Алмазбека Атамбаева из зала судебных заседаний до конца судебного разбирательства по событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года", - написала она на своей странице в Facebook.
По ее словам, подобное решение было принято в связи с тем, что защита высказалась против помещения Атамбаева за стеклянное заграждения для подсудимых в зале суда.
"Это нарушение принципов состязательности. Своим решением судья Марат Сыдыков лишил Алмазбека Атамбаева права защищаться в суде", - считает Жолдубаева.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Алмазбек Атамбаев
4 марта, 11:32
Прокурор попросил не политизировать суд по делу Атамбаева
020022
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Задержание АтамбаеваФарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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