В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых планируется отрегулировать процесс удаленной работы, в первом чтении могут принять в Госдуме уже в весеннюю сессию, сказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он сообщал РИА Новости, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
"Нам бы хотелось принять этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию", - заявил Исаев.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце мая отмечал, что около 5,6 миллиона человек в РФ трудятся удаленно, и предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости. По его словам, опыт дистанционной работы за время эпидемии коронавируса будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить.