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2020-06-01T09:25
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В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке
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РИА Новости

В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке

09:24 01.06.2020 (обновлено: 09:25 01.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых планируется отрегулировать процесс удаленной работы, в первом чтении могут принять в Госдуме уже в весеннюю сессию, сказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он сообщал РИА Новости, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
"Нам бы хотелось принять этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию", - заявил Исаев.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце мая отмечал, что около 5,6 миллиона человек в РФ трудятся удаленно, и предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости. По его словам, опыт дистанционной работы за время эпидемии коронавируса будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
27 мая, 18:06Распространение нового коронавируса
Путин призвал упростить регулирование режима удаленной занятости
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Антон КотяковАндрей ИсаевГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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