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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:21
https://ria.ru/20200601/1572270852.html
Украина возобновит авиасообщение с 15 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

09:21 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
"С 15 июня у нас уже и международное, и внутреннее (авиа - ред.) сообщение. Возможно внутренне немного раньше. Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные – Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим", - сказал Криклий в эфире телеканала "1+1" в понедельник.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение из Италией и Испанией, исходя из эпидемиологической ситуации, которая там есть. "Мы открываем направления на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Второе - эпидемиологическая ситуация", - добавил министр.
Он также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин… Его можно сдать, три-четыре часа и уже можно будет выходить в город", - сказал Криклий.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. С 1 июня на Украине начинается третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также восстановят движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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