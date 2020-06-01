Украина возобновит авиасообщение с 15 июня

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение с 15 июня, сообщил в понедельник министр инфраструктуры страны Владислав Криклий

Греция, Кипр, Хорватия, "С 15 июня у нас уже и международное, и внутреннее (авиа - ред.) сообщение. Возможно внутренне немного раньше. Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные – Турция Грузия . На этой неделе более точные направления мы озвучим", - сказал Криклий в эфире телеканала "1+1" в понедельник.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение из Италией Испанией , исходя из эпидемиологической ситуации, которая там есть. "Мы открываем направления на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Второе - эпидемиологическая ситуация", - добавил министр.

Он также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин… Его можно сдать, три-четыре часа и уже можно будет выходить в город", - сказал Криклий.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. С 1 июня на Украине начинается третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также восстановят движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.