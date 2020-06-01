В Челябинской области 23 человека пройдут карантин после приезда из США

Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Сегодня у каждого прибывшего возьмут тесты на коронавирус, уточняется в сообщении.

По данным минздрава региона, на утро 1 июня в регионе подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписано 13 человек, всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.