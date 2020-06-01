В Челябинской области 23 человека пройдут карантин после приезда из США

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Более 20 жителей Челябинской области, вернувшихся из США, поместили в обсерватор, каждому сделают тест на COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Вчера в Екатеринбург прилетел самолет с туристами из США. Среди них было 23 жителя Челябинской области, для прохождения обсервации они доставлены в областной центр реабилитации "Смолино", - говорится в сообщении.
Сегодня у каждого прибывшего возьмут тесты на коронавирус, уточняется в сообщении.
По данным минздрава региона, на утро 1 июня в регионе подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписано 13 человек, всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.