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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:15
https://ria.ru/20200601/1572270586.html
В Челябинской области 23 человека пройдут карантин после приезда из США
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1036x0_80_0_0_9f35b9bbcbab97e6c2e16fc9bce72c46.jpg
РИА Новости

В Челябинской области 23 человека пройдут карантин после приезда из США

09:15 01.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. Более 20 жителей Челябинской области, вернувшихся из США, поместили в обсерватор, каждому сделают тест на COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Вчера в Екатеринбург прилетел самолет с туристами из США. Среди них было 23 жителя Челябинской области, для прохождения обсервации они доставлены в областной центр реабилитации "Смолино", - говорится в сообщении.
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Сегодня у каждого прибывшего возьмут тесты на коронавирус, уточняется в сообщении.
По данным минздрава региона, на утро 1 июня в регионе подтверждены 3132 случая заболевания COVID-19 (плюс 114 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписано 13 человек, всего 1336 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕкатеринбургСШАЧелябинская областьОбщество
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