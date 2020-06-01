В Грузии возобновили работу рестораны и торговые центры

ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Рестораны с открытым пространством, все аграрные рынки, торговые центры и магазины в Грузии, которые были закрыты после объявления пандемии Рестораны с открытым пространством, все аграрные рынки, торговые центры и магазины в Грузии, которые были закрыты после объявления пандемии коронавируса , по решению правительства возобновили работу с 1 июня, передает РИА Новости.

Соответствующее разрешение властей премьер-министр Георгий Гахария озвучил на днях. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет снять введенные ранее ограничения, ситуация с распространением инфекции поддается контролю и к тому же власти перешли на этап возрождения экономики страны, которая попала под удар из-за пандемии. В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса. Процесс снятия ограничений продолжается: уже заработали салоны красоты, общественный транспорт, а с 8 июня начнут функционировать все виды ресторанов и кафе, а также гостиницы, которые прошли проверку соответствующими службами.

Сотрудница крупного торгового центра "Ист поинт" заявила РИА Новости, что теперь магазинам придется работать согласно новым правилам и рекомендациям, которые они получили от минздрава, а посетители будут обязаны их соблюдать.

"Главное новое правило в магазинах одежды это то, что запрещена ее примерка. Что касается обуви, то ее можно померить лишь использовав одноразовые носки, их предоставит вам сотрудник магазина. Примерять одежду можно дома, а время возврата вместо трех дней установлено две недели. Важно, что после возврата одежды, вещь пройдёт период так называемого карантина, после чего её вернут в шоурум",- заявила сотрудница.

Соблюдение двухметровой дистанции и ношение медицинских масок в зданиях остается самым важным правилом.

По новым регуляциям придется работать и заведениям общественного питания и их посетителям: у входа в объекты должен быть установлен дезинфекционный барьер и дезинсекционное средство для рук, а посетителям будут измерять температуру, за столом можно размещать не более шести человек, заказы у баров запрещаются, между столиками должна быть установлена дистанция в два метра, либо временные ограничительные барьеры, меню теперь будут приносить либо в электронном виде, либо одноразовые, одноразовыми должны быть скатерти и салфетки, ужесточается контроль над соблюдением всех мер гигиены персонала ресторанов.

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 783 человек, выздоровевших - 605 человек.