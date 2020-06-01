Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней

ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Постановление Государственной избирательной комиссии о признании выборов президента Польши 10 мая несостоявшимися официально опубликовано в специальном издании Dziennik Ustaw.
Это означает, что спикер нижней палаты парламента (сейма) обязана назначить новую дату выборов в течение 14 дней.
Госизбирком издал постановление о признании выборов несостоявшимися еще несколько недель назад, но документ не был опубликован официально, а значит, не считался вступившим в силу.
По мнению оппозиции, таким образом правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) оттягивала дату проведения нового голосования.
Оппозиция грозила обращением в прокуратуру по этому поводу.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее.
Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа, и, чтобы не допустить нарушения конституции, выборы надо провести не позже 28 июня. Для того чтобы провести новые выборы, сейм, контролируемый PiS, принял изменения в законодательство. В настоящее время документ находится в верхней палате парламента (сенате), который контролируется оппозицией. Сенат может рассматривать его на протяжении 30 дней, до 12 июня, и пока не реагирует на призывы ускорить работу.