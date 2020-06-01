Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней

Госизбирком издал постановление о признании выборов несостоявшимися еще несколько недель назад, но документ не был опубликован официально, а значит, не считался вступившим в силу.

Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа, и, чтобы не допустить нарушения конституции, выборы надо провести не позже 28 июня. Для того чтобы провести новые выборы, сейм, контролируемый PiS, принял изменения в законодательство. В настоящее время документ находится в верхней палате парламента (сенате), который контролируется оппозицией. Сенат может рассматривать его на протяжении 30 дней, до 12 июня, и пока не реагирует на призывы ускорить работу.