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2020-06-01T09:04
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Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней
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РИА Новости

Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней

09:04 01.06.2020
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Постановление Государственной избирательной комиссии о признании выборов президента Польши 10 мая несостоявшимися официально опубликовано в специальном издании Dziennik Ustaw.
Это означает, что спикер нижней палаты парламента (сейма) обязана назначить новую дату выборов в течение 14 дней.
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Госизбирком издал постановление о признании выборов несостоявшимися еще несколько недель назад, но документ не был опубликован официально, а значит, не считался вступившим в силу.
По мнению оппозиции, таким образом правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) оттягивала дату проведения нового голосования.
Оппозиция грозила обращением в прокуратуру по этому поводу.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее.
Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа, и, чтобы не допустить нарушения конституции, выборы надо провести не позже 28 июня. Для того чтобы провести новые выборы, сейм, контролируемый PiS, принял изменения в законодательство. В настоящее время документ находится в верхней палате парламента (сенате), который контролируется оппозицией. Сенат может рассматривать его на протяжении 30 дней, до 12 июня, и пока не реагирует на призывы ускорить работу.
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