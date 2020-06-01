Капитализация Zoom превысила 50 миллиардов долларов

Как подсчитало агентство Блумберг, в нынешнем году капитализация компании выросла более чем на 30 миллиардов долларов. Многие инвесторы, по мнению агентства, рассчитывают, что рост использования сервиса в условиях пандемии коронавируса приведет к длительному росту доходов компании. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям во время пандемии работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими.