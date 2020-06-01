В России провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 10,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 10,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 304 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что "бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.