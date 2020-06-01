Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:57
https://ria.ru/20200601/1572269813.html
В России провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В России провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус

08:57 01.06.2020
251
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 10,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 10,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 304 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что "бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1110002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве выздоровели 2060 пациентов с коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Район Синсаибаси в Осаке
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Испании
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
В России зарегистрировали два миллиона 90 тысяч безработных
Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней
Врачи
В Воронежской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом
Девушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
Пассажиропоток в московском метро увеличился на 20 процентов
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Памятник погибшим детям Донбасса в Луганске
Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 228 пациентов с коронавирусом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
В Москве выявили 2297 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Лента новостейМолния