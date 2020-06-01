Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии

По его словам, азиаты могут иметь генетические особенности, позволяющие им легче преодолевать вирус, или же приобрести иммунитет, переболев другими вирусами. Кроме того, по мнению ученого, определенную роль могла сыграть вакцина от туберкулеза, хотя гипотезу о вакцине опровергают некоторые исследования.