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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:07
https://ria.ru/20200601/1572269784.html
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569765978_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_18a841d92f9bcdafc9048677bf652e83.jpg
РИА Новости

Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии

08:57 01.06.2020 (обновлено: 11:07 01.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Синсаибаси в Осаке
Район Синсаибаси в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата рассказал о возможных причинах низкой смертности от коронавируса в Азии.
По его словам, азиаты могут иметь генетические особенности, позволяющие им легче преодолевать вирус, или же приобрести иммунитет, переболев другими вирусами. Кроме того, по мнению ученого, определенную роль могла сыграть вакцина от туберкулеза, хотя гипотезу о вакцине опровергают некоторые исследования.
Также Ивата указал на вероятность того, что жители азиатских стран меньше предрасположены к ожирению, образованию тромбов или гипертонии, а это снижает их уязвимость к вирусу.
"Впрочем, пока что это только гипотезы, которые не были подтверждены научными доказательствами", — отметил Ивата в комментарии РБК.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВ миреКэнтаро ИватаКоронавирус COVID-19Япония
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