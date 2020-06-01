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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:54
https://ria.ru/20200601/1572269746.html
Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу

08:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ТОКИО, 1 июн - РИА Новости. Япония с понедельника начала проводить тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации, чтобы понять, сколько человек были инфицированы ранее, включая бессимптомные случаи, сообщило агентство Киодо.
Всего этой программой предусмотрено тестирование примерно 10 тысяч человек в возрасте старше 20 лет в Токио, Осаке и префектуре Мияги. Результаты анализов позволят властям выяснить, сколько вакцинаций понадобится для населения Японии, когда она станет возможной.
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Вирус COVID-19, за вспышкой которого в китайском городе Ухань в декабре 2019 года последовала пандемия в большинстве стран мира, выявлен в Японии более чем у 17,5 тысяч человек, свыше 900 из них скончались.
Поскольку распространение вируса сократилось, власти неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации по всей стране. С понедельника в ограниченном режиме открылись школы, увеличился пассажиропоток на транспорте. Но средства защиты по-прежнему используются интенсивно: маски, экран в магазинах между покупателем и кассиром, бутылки с дезинфицирующими средствами на входах в учреждения, бесконтактное измерение температуры тела в некоторых магазинах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЯпонияУханьТокиоВ мире
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