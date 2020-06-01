Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу

Поскольку распространение вируса сократилось, власти неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации по всей стране. С понедельника в ограниченном режиме открылись школы, увеличился пассажиропоток на транспорте. Но средства защиты по-прежнему используются интенсивно: маски, экран в магазинах между покупателем и кассиром, бутылки с дезинфицирующими средствами на входах в учреждения, бесконтактное измерение температуры тела в некоторых магазинах.