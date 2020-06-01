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2020-06-01T08:52
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Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
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РИА Новости

Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+

08:52 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии июньской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% - до 37,64 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% - до 35,31 доллара за баррель.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Вчера, 01:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.
ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
"Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен (на нефть)", - сказал агентству Рейтер экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee). При этом он отметил, что если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель.
Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.
Нефтяная качалка
29 мая, 14:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть марки Brent опустились до 34,34 доллара за баррель
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Цены на нефтьОПЕККитайBrentСШАЭкономика
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