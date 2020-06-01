Телеведущие поддержали введение графиков прогулок в Москве

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Телеведущие Тина Канделаки и Ксения Бородина, а также дирижер Михаил Турецкий поддержали введение в столице графика прогулок из-за коронавируса.
По словам Канделаки, это решение позволит предотвратить вторую вспышку заболевания.
"Бывают вещи, не зависящие от тебя: камень упал на голову или сосулька… Но есть вещи, зависящие от тебя, то есть ты точно знаешь, что если не окажешься сейчас в толпе, то у тебя больше шансов не заразиться. Заразна или нет толпа — нет ответа на этот вопрос", — сказала она в комментарии RT.
Бородина считает, что график прогулок является первым шагом к возвращению нормального течения жизни.
"Согласитесь, разбираться с тем, как можно гулять в парках, уже лучше, чем просто ждать окончания карантина", - написала ведущая в Instagram.
Народный артист России Михаил Турецкий призвал москвичей с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.
"Сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться к специалистам. Их рекомендации по соблюдению графика прогулок помогут нам не оказаться в новом очаге заболеваемости", - цитирует дирижера агентство "Москва".
Специалисты также поддержали решение столичных властей о введении графика прогулок.
Врач Александр Мясников заявил, что сохранение ограничительных мер позволит предотвратить повторную вспышку инфекции. Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса "выдыхается", однако она не должна уйти, "хлопнув дверью". По его мнению, составление графика прогулок для жителей Москвы является вынужденной мерой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника москвичи могут гулять по три раза в неделю без пропусков, соблюдая специальный график прогулок. Тем не менее, режим пропусков и самоизоляции продлен до 14 июня.
В России за весь период эпидемии выявлено боле 405 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4693 человек скончались, более 171 тысячи выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.