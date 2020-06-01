Телеведущие поддержали введение графиков прогулок в Москве

По словам Канделаки, это решение позволит предотвратить вторую вспышку заболевания.

Бородина считает, что график прогулок является первым шагом к возвращению нормального течения жизни.

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

Народный артист России Михаил Турецкий призвал москвичей с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

Специалисты также поддержали решение столичных властей о введении графика прогулок.

В России за весь период эпидемии выявлено боле 405 тысяч случаев заражения коронавирусом, 4693 человек скончались, более 171 тысячи выздоровели.