В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За последние десять дней в За последние десять дней в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее генеральный директор службы здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что все пациенты, поступившие в больницы с коронавирусом, были выписаны.

"Вновь нет новых случаев COVID-19 в Новой Зеландии. Это десятый день подряд без новых случаев", - говорится в заявлении минздрава.

По данным министерства, в стране было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 1481 человек выздоровел, 22 пациента скончались. В настоящее время в Новой Зеландии лишь один активный случай COVID-19.

Ранее Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Были открыты магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Позже открылись школы и университеты, а также бары.