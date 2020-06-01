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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:48
https://ria.ru/20200601/1572269596.html
В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней
https://cdn21.img.ria.ru/images/24154/25/241542597_0:312:711:712_1036x0_80_0_0_8044c71d9229052a5711c5436fb64187.jpg
РИА Новости

В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней

08:48 01.06.2020
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© Flickr / PhillipCВеллингтон, Новая Зеландия
Веллингтон, Новая Зеландия
© Flickr / PhillipC
Веллингтон, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. За последние десять дней в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее генеральный директор службы здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что все пациенты, поступившие в больницы с коронавирусом, были выписаны.
"Вновь нет новых случаев COVID-19 в Новой Зеландии. Это десятый день подряд без новых случаев", - говорится в заявлении минздрава.
По данным министерства, в стране было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 1481 человек выздоровел, 22 пациента скончались. В настоящее время в Новой Зеландии лишь один активный случай COVID-19.
Ранее Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Были открыты магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Позже открылись школы и университеты, а также бары.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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