Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T08:41
https://ria.ru/20200601/1572269519.html
ОПЕК+ рассмотрит продление нынешних сокращений добычи, сообщили СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825576_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_d788b5148d1341d72837ae390d903af8.jpg
РИА Новости

ОПЕК+ рассмотрит продление нынешних сокращений добычи, сообщили СМИ

08:41 01.06.2020
242
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка компании "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на одного из делегатов предстоящей июньской встречи ОПЕК+.
"ОПЕК+ обсудит вопрос о продлении срока договора о сокращении объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
Флаг ОПЕК
26 мая, 14:56
В Кремле прокомментировали сделку ОПЕК+
По словам делегата, поскольку ситуация на рынке нефти быстро меняется, предпочтение отдается принятию краткосрочных мер.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Вчера, 01:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
010100
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлжир (республика)Экономика
Рекомендуем
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
Кито
В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв
Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней
Работа на газопроводе Ямал-Европа
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Вид с моря на Гонконг
Гонконг не планирует контролировать поток капитала
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть
Минфин повысил пошлину на экспорт нефти из России
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян
Памятник погибшим детям Донбасса в Луганске
Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Япония начала проводить тесты на антитела к коронавирусу
Вид Варшавы
Дату новых выборов президента Польши назначат в течение 14 дней
Пассажирский самолет в небе
В Турции возобновили внутреннее авиасообщение
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус
Получение катодных материалов на установке атомно-слоевого осаждения Picosun R-150
Российские ученые усовершенствовали аккумулятор для сенсоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Лента новостейМолния