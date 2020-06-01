Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области

В пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.