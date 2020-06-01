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2020-06-01T08:38
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Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области
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РИА Новости

Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области

08:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Украинский суд арестовал уже 20 участников перестрелки в Броварах Киевской области, сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее МВД Украины сообщало об 11 арестованных участниках перестрелки.
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"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10.00. Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!" - написал Аваков в Twitter в понедельник утром.
В пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.
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Антон ГеращенкоАрсен АваковМВД УкраиныКиевская областьВ мире
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