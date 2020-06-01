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Гонконг не планирует контролировать поток капитала
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РИА Новости

Гонконг не планирует контролировать поток капитала

08:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Власти Гонконга не планируют осуществлять контроль над движением капитала из-за закона о национальной безопасности, заявил секретарь по финансовым вопросам правительства Гонконга Пол Чан.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе. Законопроект вызвал обеспокоенность, что Гонконг может потерять высокую степень автономии от центрального правительства Китая.
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"У рынка вызывает обеспокоенность два аспекта. Во-первых, речь идет о влиянии закона на свободу доступа к капиталу и функционирование обменных курсов, а также на будущее статуса Гонконга, как международного финансового центра. Я могу с уверенностью сказать, что ни один из этих аспектов не пострадал", - написал в своем блоге Пол Чан.
Он подчеркнул, что Гонконг не применяет политику валютного контроля, гонконгский доллар свободно конвертируется.
"Правительство специального административного района Гонконг гарантирует свободу движения капитала. Это конституционная гарантия и один из ключевых элементов статуса Гонконга как международного финансового центра .Поэтому позвольте мне еще раз отметить, что Гонконг не будет осуществлять валютный контроль, гонконгский доллар свободно конвертируется, а капитал может свободно передвигаться", - написал Пол Чан.
Что касается механизма обменного курса, Пол Чан напомнил, что это собственный механизм, который работает при условии наличия достаточного резерва долларов США для обеспечения обмена в диапазоне от 7.75 до 7.85 гонконгского доллара за доллар США.
"В настоящее время у Гонконга достаточно валютных резервов, активы превышают 440 миллиардов долларов США, что гарантирует самую надежную поддержку гонконгскому доллару", - подчеркнул он.
Пол Чан добавил, что у Гонконга есть достаточно средств, опыт и уверенности в том , чтобы ответить на возникающие вызовы.
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