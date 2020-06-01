Гонконг не планирует контролировать поток капитала

"У рынка вызывает обеспокоенность два аспекта. Во-первых, речь идет о влиянии закона на свободу доступа к капиталу и функционирование обменных курсов, а также на будущее статуса Гонконга, как международного финансового центра. Я могу с уверенностью сказать, что ни один из этих аспектов не пострадал", - написал в своем блоге Пол Чан.