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Религия и мировоззрение
2020-06-01T10:08
https://ria.ru/20200601/1572269316.html
Мусульмане Москвы оказали помощь нуждающимся семьям на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155524/05/1555240528_0:183:2991:1865_1036x0_80_0_0_de2d0b3d4242137e1522f0726a806fca.jpg
РИА Новости

Мусульмане Москвы оказали помощь нуждающимся семьям на Ближнем Востоке

08:32 01.06.2020 (обновлено: 10:08 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московские мусульмане оказывают помощь не только своим согражданам и трудовым мигрантам, но и своим единоверцам за пределами России, в частности, тысячи нуждающихся семей в Ливане, Йемене и Палестине были обеспечены продовольствием, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Мусульмане Москвы оказывают большую помощь не только россиянам и трудовым мигрантам, которые в силу трудной ситуации остались без работы, но и людям за пределами нашего государства", - сказал муфтий.
Так, по его словам, больше месяца назад он связался с единоверцами из Ливана, которые пожаловались на критическую ситуацию в стране - "людям нечего есть". Бедственное положение испытывают как ливанские, так и сирийские семьи, находящиеся в этой стране в статусе беженцев.
"Нами оказана помощь для 1000 семей в Ливане, 1500 семей в Палестине и 1000 семей в Йемене. Нами были собраны и перечислены средства для приобретения продуктовых наборов, каждого из которых должно хватить одной семье на несколько недель вперед", - сообщил Аляутдинов.
По его словам, мусульмане Москвы готовы и впредь поддерживать и помогать нуждающимся.
"Мы понимаем, что и нам сейчас трудно и многие люди рядом с нами находятся в нужде. Но также мы понимаем, что нуждающиеся есть и за пределами нашего государства", - заключил муфтий Москвы.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваЙеменПалестинаВ мире
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