Мусульмане Москвы оказали помощь нуждающимся семьям на Ближнем Востоке

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Московские мусульмане оказывают помощь не только своим согражданам и трудовым мигрантам, но и своим единоверцам за пределами России, в частности, тысячи нуждающихся семей в Ливане, Йемене и Палестине были обеспечены продовольствием, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Мусульмане Москвы оказывают большую помощь не только россиянам и трудовым мигрантам, которые в силу трудной ситуации остались без работы, но и людям за пределами нашего государства", - сказал муфтий.

Так, по его словам, больше месяца назад он связался с единоверцами из Ливана, которые пожаловались на критическую ситуацию в стране - "людям нечего есть". Бедственное положение испытывают как ливанские, так и сирийские семьи, находящиеся в этой стране в статусе беженцев.

"Нами оказана помощь для 1000 семей в Ливане, 1500 семей в Палестине и 1000 семей в Йемене. Нами были собраны и перечислены средства для приобретения продуктовых наборов, каждого из которых должно хватить одной семье на несколько недель вперед", - сообщил Аляутдинов.

По его словам, мусульмане Москвы готовы и впредь поддерживать и помогать нуждающимся.