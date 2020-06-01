В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв

"Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства, в результате инцидента нет жертв, только материальный ущерб", - говорится в заявлении Teleamazonas.
Один из самых значимых телеканалов в южноамериканской стране добавил в заявлении, что отвергает любые виды запугивания.
"Мы будем продолжать сообщать и расследовать акты коррупции, которые происходят в стране. Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве", - подчеркнул канал.
Полиция сообщила, что начала расследование инцидента.
Губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт назвал нападение "актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия".