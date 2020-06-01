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2020-06-01T08:39
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В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв
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РИА Новости

В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв

08:31 01.06.2020 (обновлено: 08:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкКито
Кито
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Кито. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрывное устройство было приведено в действие в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль в Эквадоре.
"Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства, в результате инцидента нет жертв, только материальный ущерб", - говорится в заявлении Teleamazonas.
Один из самых значимых телеканалов в южноамериканской стране добавил в заявлении, что отвергает любые виды запугивания.
"Мы будем продолжать сообщать и расследовать акты коррупции, которые происходят в стране. Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве", - подчеркнул канал.
Полиция сообщила, что начала расследование инцидента.
Губернатор провинции Гуаяс Педро Пабло Дуарт назвал нападение "актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия".
Вид на Кито. Эквадор
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ЭквадорГуаякильВ мире
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