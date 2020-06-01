В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрывное устройство было приведено в действие в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в городе Эквадоре. Взрывное устройство было приведено в действие в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль

"Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства, в результате инцидента нет жертв, только материальный ущерб", - говорится в заявлении Teleamazonas.

Один из самых значимых телеканалов в южноамериканской стране добавил в заявлении, что отвергает любые виды запугивания.

"Мы будем продолжать сообщать и расследовать акты коррупции, которые происходят в стране. Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве", - подчеркнул канал.

Полиция сообщила, что начала расследование инцидента.