В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

КЕМЕРОВО, 1 июн- РИА Новости. Двадцать шесть новых заразившихся коронавирусом за последние сутки в Кузбассе – это пожилые люди из пансионата, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
"Двадцать шесть человек заразились в пансионате. Это пожилые (люди – ред.). Остальные шесть – разные, кто-то в больнице лежал, кто-то – завозной, приехал из Новосибирска. Отовсюду везут. Вот эти шесть, они вообще друг с другом не связаны. А 26 (в пансионате – ред.) – там вспышка. Все (заболевшие – ред.) старше 60 лет", – рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.