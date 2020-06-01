Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:28
https://ria.ru/20200601/1572269193.html
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

08:28 01.06.2020
9555
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июн- РИА Новости. Двадцать шесть новых заразившихся коронавирусом за последние сутки в Кузбассе – это пожилые люди из пансионата, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
12 мая, 16:36Распространение нового коронавируса
В Новокузнецке 18 сотрудников и 24 пациента больницы заразились COVID-19
"Двадцать шесть человек заразились в пансионате. Это пожилые (люди – ред.). Остальные шесть – разные, кто-то в больнице лежал, кто-то – завозной, приехал из Новосибирска. Отовсюду везут. Вот эти шесть, они вообще друг с другом не связаны. А 26 (в пансионате – ред.) – там вспышка. Все (заболевшие – ред.) старше 60 лет", – рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000212
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовосибирскНовокузнецкКемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
Лента новостейМолния