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2020-06-01T09:13
https://ria.ru/20200601/1572269170.html
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
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РИА Новости

"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу

08:26 01.06.2020 (обновлено: 09:13 01.06.2020)
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© AFP 2020 / Viktor DrachevРабота на газопроводе Ямал-Европа
Работа на газопроводе Ямал-Европа
© AFP 2020 / Viktor Drachev
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Транзит газа через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" возобновили после четырехдневной остановки. Об этом свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего сырье на территории Германии.
С 6:00 до 7:00 прокачали 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. В мае бронирование мощностей осуществлялось посуточно, а аукционы на весь июнь и на третий квартал были проведены заранее, по их итогам было зарезервировано 94% и 80% мощности газопровода соответственно.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на завершение контракта, поставки газа через Польшу так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
На компрессорной станции
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"Газпром" объяснил снижение прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа"
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Петр НаимскийСергей КуприяновПольшаГерманияРоссияГазпромЭкономика
Популярные комментарии
Это уже какой раз туда-сюда за неделю? Это пишется для того, чтобы нам не скучно было. А то 80% новостей про корону или связаны с ней.
1 июня, 08:44
Я В ТАНКЕ
340102
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