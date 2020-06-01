В Салехарде в первый день лета выпал снег

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Снег выпал в Салехарде в первый день лета, но быстро растаял, сообщил РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
"Снег выпал и уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предстоящее лето, как ожидается, станет теплее, чем обычно. "Летом, как и на большинстве территорий России - особенно европейской части, мы ожидаем среднюю температуру воздуха выше нормы", - добавил Кошкин.
Снег выпадает в столице Ямала в первую неделю лета третий год подряд, причем в 2018-м осадки также пришлись на 1 июня. Ранее в окружном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняли РИА Новости, что "настоящее лето" обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня.