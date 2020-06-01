В Салехарде в первый день лета выпал снег

"Снег выпал и уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предстоящее лето, как ожидается, станет теплее, чем обычно. "Летом, как и на большинстве территорий России - особенно европейской части, мы ожидаем среднюю температуру воздуха выше нормы", - добавил Кошкин.