Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T08:24
https://ria.ru/20200601/1572269141.html
В Салехарде в первый день лета выпал снег
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1036x0_80_0_0_672c1284d560b82fbd483f1071507dd7.jpg
РИА Новости

В Салехарде в первый день лета выпал снег

08:24 01.06.2020
173
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Салехард. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Снег выпал в Салехарде в первый день лета, но быстро растаял, сообщил РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
"Снег выпал и уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предстоящее лето, как ожидается, станет теплее, чем обычно. "Летом, как и на большинстве территорий России - особенно европейской части, мы ожидаем среднюю температуру воздуха выше нормы", - добавил Кошкин.
Снег выпадает в столице Ямала в первую неделю лета третий год подряд, причем в 2018-м осадки также пришлись на 1 июня. Ранее в окружном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняли РИА Новости, что "настоящее лето" обычно приходит на Ямал ближе ко второй половине июня.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
02:17
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
020300
Обсудить 0
ПогодаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Салехард
Рекомендуем
Город Ханты-Мансийск
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Нашивки сотрудников МЧС России
В ЯНАО плот с тремя детьми унесло течением на озере
Кито
В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Адвокат рассказал о возможных проблемах для проживающих в РФ израильтян
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области
Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии не выявляли случаев заражения коронавирусом десять дней
Валентина Матвиенко
Матвиенко поздравила россиян с Международным днем защиты детей
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
ОПЕК+ рассмотрит продление нынешних сокращений добычи, сообщили СМИ
Международный деловой центр Москва-Сити
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому развитию
Ученики во время урока
Исследование показало, кем мечтают стать российские школьники
Вид с моря на Гонконг
Гонконг не планирует контролировать поток капитала
Сломанное дерево
Сильный ветер в Москве за выходные повалил более 340 деревьев
Горожане в защитных масках
В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима
Памятник погибшим детям Донбасса в Луганске
Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
Лента новостейМолния