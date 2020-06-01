В Узбекистане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ТАШКЕНТ, 1 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 39 человек и достигло 3662, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 3623, 15 пациентов скончались, 2837 выздоровели.

"По состоянию на 1 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3662", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 77 новых случаев COVID-19, в субботу – 58, в пятницу – 44.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 810 пациентов с COVID-19, в том числе восемь в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.